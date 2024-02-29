Gaziantep'te kuyumcu kardeşler müşterilerin parasını alıp kayıplara karıştı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çok sayıda müşterisinin parası alıp işletmelerini kapatarak kayıplara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu iki kardeş tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş'ye para veren ve bu kişilere ulaşamayan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, müşterilerinden yaklaşık 150 milyon lira toplayan kardeşleri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.