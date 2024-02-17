Gaziantep'te Bokashi Kompost Yöntemiyle Organik Atıklar Gübreye Dönüştürülecek

Gaziantep'te doğaya dönüşüm teknikleri arasında yer alan "bokashi kompost" yönetimiyle, organik atıklar değerlendirilerek gübreye dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kulübü Derneği ile Büyükşehir Belediyesi arasında Sıfır Atık Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Gönüllülük esasına dayalı projede, sıfır atık farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıfır atığa önem verdiklerini belirtti.

Başkan Şahin, çevre ve doğaya katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını ifade etti.