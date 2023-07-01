Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada 3 çocuk babası Yunus Çelenk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelileri gözaltına aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi bıçaklandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Çelenk, hayatını kaybetti; diğerlerinin tedavisi sürüyor. Çelenk'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Polis, olaya karıştığı tespit edilen A.H. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel