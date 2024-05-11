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Gaziantep'te Auto-Drift Fest 2024 Etkinliği İçin Toplantı Yapıldı

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Otomobil Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan Auto-Drift Fest 2024 etkinliği öncesi toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin destekleriyle gerçekleşecek etkinlikte modifiye araçlar yarışacak.

Otomobil Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek Auto-Drift Fest 2024 etkinliği öncesi toplantı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği destekleriyle Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başlayacak etkinlikte modifiye araçlar birbiriyle yarışacak.

Güvenli ve düzenli yarış alanlarının kurulması, sürdürülebilir motor sporları faaliyetlerinin geliştirilmesiyle geniş kitlelere ulaşılmasının amaçlandığı etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival için uygun yerlerde daha güvenli şartlarda profesyonel eğitimli mekanlar hazırlandığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, gençler için gereken her türlü desteğin verileceğini ifade ederek, "Güvenli yerlerde drift, hem terapi olacak hem de gençler güvenli bir şekilde ne istiyorlarsa her türlü imkanı sağlayan başkan Fatma Şahine teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun bizde heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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