Gaziantep'te 10 yıldır firari olan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde düzenlenen "Çember" operasyonları kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 10 yıldır firari olan ve "11 ayrı suçtan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Hükümlü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.