Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep haberleri... Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bir tırda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 2 bin 670 paket sigara ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'te bir tırda 2 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.