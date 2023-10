Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Sandalyeleri Ücretsiz Tamir Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akülü ve Tekerlekli Sandalye Tamir Bakım Atölyesi, bin 725 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

"Engelsiz Kent Gaziantep" mottosuyla hareket eden Gaziantep Büyükşehir, ücretsiz olarak bin 725 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım ve tamirini yaptı. Bu çerçevede atölye, araçları adreslerinden alarak onarımını yapıp adreslerine teslim ediyor. Akülü araçlarında meydana gelen arızaları gidermek için daha önce 300 ila 6 bin TL arasında değişen masrafları karşılamak zorunda kalan engelli bireyler, büyükşehirin bu hizmeti sayesinde bakım ve tamir ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

"Hedefimiz, engellilerin yaşamda her an aktif olmasını sağlamak"

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaptığı açıklamada, engelli bireylerin yaşam standartlarını korumak adına kent genelindeki her ihtiyaca koştuklarını belirterek, "Sosyal belediyeciliğin bir örneği olan atölyemizdeki hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamın her anında aktif olmalarını sağlamaktır. Atölyemizde maddi durumu iyi olmayan ve akülü sandalye kullanabilir raporu olan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Akülü araçların tamiri ile yeni araç verilmesinin önüne geçilmiş olup maddi kazanç sağlanmıştır. Engellilerimizin yolda kalma durumlarında Acil Ulaşım Destek Hattımıza ulaştıklarında bulundukları yere hızlıca erişim sağlayıp sorunlarını çözmekteyiz. Asansörlü araçlarımız ile mağduriyetleri giderilen ortopedik engelli vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP