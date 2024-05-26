Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonluğu Erzurum'da taraftarlarca kutlandı.

Şampiyonluk kutlaması için Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Uzun araç kuyruklarını oluştuğu kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İlerleyen saatlere kadar süren kutlamalar olaysız son buldu.

Erzincan

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu Erzincan'da coşkuyla kutladı.

Şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Ağrı

Ağrı'da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, meşalelerle yürüyüş yaptı.

Daha sonra araçlarla konvoy turu yapan taraftarlar, doyasıya eğlendi.

Kars

Kars'ta da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Maçın bitmesiyle Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Fenerbahçeli futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı temsil tabutları taşıyan taraftarlar, daha sonra şehir turu attı.

Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da da bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Daha sonra araçlarla konvoy turu yapan taraftarlar eğlendi.