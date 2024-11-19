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G20 Zirvesi'nde süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulması ele alındı

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Rio de Janeiro'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 19. G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki insani durum ele alındı. Bildiride, İsrail'in saldırılarının yarattığı felaket boyutundaki insani krize dikkat çekildi. Süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulması tartışıldı.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki gelişmelere dair bir bildiri yayımlandı.
Bildiride, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle insani durumun felaket boyutlarına ulaşmasının derin endişelere yol açtığı belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

İnsani yardımların ulaştırılmasındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiği vurgulanan bildiride, "İnsani yardımların artırılması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi yönündeki acil ihtiyaç ifade edildi. Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı ve iki devletli çözüm vizyonuna sarsılmaz bağlılık teyit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaklaşık 45 bin kişinin, Lübnan'da ise 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan insani acılara da değinilen bildiride, savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE REFAHA ANCAK BARIŞLA ULAŞABİLİRİZ"

Bildiride, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemi vurgulanarak, "Kapsamlı, adil ve kalıcı barışı destekleyen tüm ilgili ve yapıcı girişimler memnuniyetle karşılandı. Çatışmaların ve krizlerin sona erdirilmesine yönelik çabaların yanı sıra diplomasi ve diyalog elzemdir. Sürdürülebilirlik ve refaha ancak barışla ulaşılabilir." ifadesi kullanıldı.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE VE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

İklim kriziyle mücadelede G20 ülkelerinin kararlılığına dikkatin çekildiği bildiride, şunlar kaydedildi: Yoksul ülkeler için daha fazla finansman gereklidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu ve özel iklim finansmanı ve yatırımlarının arttırılması amacıyla uluslararası işbirliğinin ve desteğin artırılması gerektiği vurgulandı. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için uluslararası ekonomik sistemin teşvik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası ticarette haksız kısıtlamalar gibi iklim tedbirlerinin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

ORMANLAR İÇİN YENİ FON ÇAĞRISI

Bildiride, ormanların korunmasına ve sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğuna işaret edildi. Yerel topluluklar ve yerli halkların karşılaştıkları zorluklara değinilen bildiride, ormanlar için yeni fonların harekete geçirilmesi taahhüt edildi.

Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hatırlatıldığı bildiride, üye ülkelerin temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma taahhüdü ve yüzyılın ortasına kadar karbonda sıfıra ulaşma hedefi yinelendi.

SÜPER ZENGİNLERE VERGİ KONUSU TARTIŞILDI

Diğer yandan zirvede, Brezilya'nın süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulmasına ilişkin önerisi tartışıldı.
Zirvede, dünyadaki 3 bin 300 milyarderin, bulundukları ülkelerdeki servetlerinin yüzde 2'sini küresel bir vergi olarak ödemeleri halinde, yoksulluk, açlık ve iklim değişikliğiyle mücadele projelerini finanse etmek için yılda 200 ila 250 milyar dolar toplamanın mümkün olacağı vurgulandı.

G20 Zirvesi'nde süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulması ele alındı
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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