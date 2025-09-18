Fuat Oktay TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret ederek stantları gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST'i ziyaret eden Oktay, burada stantları gezerek öğrencilerin geliştirdiği projeleri dinledi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST gençliğinin giderek büyüdüğünü söyledi.

TEKNOFEST'te her yaştan çocuğun bulunduğunu belirten Oktay, "Dronlar, farklı uçak gemileri, denizaltıları ve uçaklar yapıyorlar. Yani kendi beyinlerinde, kafalarında, hayallerinde canlandırdıklarını burada yansıtıyorlar tekrar. Türkiye'nin nereye gittiğini ve bu TEKNOFEST gençliği olarak ifade ettiğimiz şeyin artık nereye gittiğini siz düşünün." diye konuştu.

Oktay, öz güvenli bir neslin geldiğini ifade ederek, "Bu öz güven burada var. Bizim savunma sanayindeki ve diğer tüm sektörlerdeki kalkınmamıza baktığınızda zaten 'Ben yaparım öz güveni.' var. Buradaki eserler genç neslin, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ortaya koydukları eserler." dedi.

Burada görülen şeylerin bugün teknolojiye dönüştüğünü aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde yine baktığımızda 2,7 trilyon dolarlık tüm sektörden, bütün dünyadaki savunma harcamalarından bahsediyoruz. Bunun yakın bir gelecekte de ne yazık ki 6 trilyon doların üzerine çıkacağı bir dünyadayız. O kadar güvensiz, sıkıntılarla, savaşlarla ve çatışmalarla dolu bir dünyada savunma sanayi önem kazanmış durumda. Yani artık ülkeler kendi göbeğini kendi kesmek istiyor. Biz bunu Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun vizyonu boyutunda önceden görmüş olduk. Kararlarımızı bu yönde verdik ve bugün sonuçlarını alıyoruz."

"İlk 10'daki yerimizi alacağız"

Oktay, "Toplam savunma ihracatına baktığımızda oradan aldığımız pay da yüzde 1,7'ye ulaşmış durumda. Çok ciddi bir rakam. Yani 14'üncü sıradan dünyada 11'inci sıraya gelmiş durumdayız. Şimdi hedefimiz hemen önümüzdeki Güney Kore. Yani yüzde 2,2 toplam içerisinde pay sahibi olan bir ülke. İnşallah onları da geride bırakacağız. İlk 10'daki yerimizi alacağız." şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde yükselen Türkiye'nin, TEKNOFEST'le daha da büyüyeceğini vurgulayan Oktay, "Geçen yıla göre 7 milyar doları aşmış durumdayız. Bu çok daha ileri gidecek ve geriye dönüp baktığımızda 7 milyar dolarlar bize çok az gelecek. Yani artık sadece içeride kendi güvenliğini sağlayan, kendi gücünden dolayı kendi göbeğini kesen bir Türkiye, onun ötesine geçip aslında ekonomisine de katkı veren bir savunma sanayini inşa etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Her biri dünyayla rekabet eden ve dünyada da öncü sektörlerimiz var. Dünyada en tepede olduğumuz, örnek ve ilk yüzde olan firmalarımızdan BAYKAR, ilk beş firmamız arasında olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Şimdi sıralamalarda 42-43'lere kadar geldik ASELSAN'la birlikte. Durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.