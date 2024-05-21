Üye Girişi
Haberler

Fransız Hükümeti TikTok Yasağı Kararı Danıştay'a Taşındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız hükümetinin Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının anayasa reformu girişimine karşı başlattığı hareketin ardından getirdiği TikTok yasağı kararı Danıştay'a taşındı. İfade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasak kararını Danıştay'a taşıyan insan hakları savunucuları, bu kararın Fransız hükümeti tarafından bağımsızlık yanlısı hareketi bastırmak için alındığı görüşünde.

Fransız hükümetinin, ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının anayasa reformu girişimine karşı başlattığı hareketin ardından getirdiği TikTok yasağı kararı Danıştay'a taşındı.

BFMTV'nin haberine göre, kullanıcıların dijital platformlardaki haklarını savunan La Quadrature du Net Kuruluşu, İnsan Hakları Ligi (LDH) ve çok sayıda Yeni Kaledonya vatandaşı hükümetin TikTok kullanımını yasaklama kararına karşı yargı yoluna başvurdu.

İfade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasak kararını Danıştay'a taşıyan insan hakları savunucuları, bu kararın Fransız hükümeti tarafından bağımsızlık yanlısı hareketi bastırmak için alındığı görüşünde.

Hükümet ise Ada'daki şiddet olaylarının yayılmasında TikTok kullanımının etkisi olduğunu savunuyor.

Bugün görülen duruşmada, "TikTok kullanımı ve şiddet" arasında bir bağ olduğuna ilişkin yeterli bulguların olmadığını bildiren mahkeme, hükümete savunmasını yapmak için 24 saat ek süre tanıdı.

Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını duyurmuş ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Kaledonya Danıştay Hükümet İnsan Hakları Hukuk Teknoloji Politika Dünya Güncel Haberler

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

 Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Şarap festivali' eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title