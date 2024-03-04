Frankofon Film Festivali Türkiye'de Sinemaseverlerle Buluşuyor

Frankofon Film Festivali, Fransız sinemasının çoğu gösterime girmemiş filmlerinden oluşan geniş bir seçkiyi 21 Mart'tan 30 Nisan'a kadar sinemaseverlerle buluşturacak.

Ankara Institut Français'ten yapılan açıklamaya göre, İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Polonya büyükelçilikleri ile ortaklaşa düzenlenen Frankofon Film Festivali, Uluslararası Frankofoni Örgütü'ne üye veya gözlemci olan Fransızca konuşulan ülkelerin kültürlerini ve Fransızcayı tanıtmayı amaçlıyor, yaratıcılığın, sanatsal ifadenin ve kültürlerarası diyaloğu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Festivalin 2024 seçkisi, Frankofon sinemanın başyapıtlarının yanı sıra belgeseller ve yenilikçi bağımsız filmler de sunuyor. Sanatseverler, 12 uzun ve 4 kısa metraj filmi izleme fırsatı bulacak.

Bu yılki ev sahibi şehirler ve ilçeler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin yer alıyor.

Sinemaseverler, 21 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde, yeni ve çoğu gösterime girmemiş filmlerden oluşan geniş bir seçkiyi keşfetme fırsatı bulacak. Bu ortaklıklar, sanatın ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor.

İstanbul'da Institut Français'nin yanı sıra Beyoğlu sinemasında paralel bir program da festival kapsamında yapılacak.

Festival kapsamında iletişimin sağlanması için Hacı Bayram Veli Üniversitesi, kısa filmlerin programlanması için de İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali ile işbirliği yapıldı.

Frankofon Film Festivali, İstanbul Institut Français'de 21-30 Mart, Ankara Kızılay Büyülü Fener Sineması ve İzmir Institut Français'de ise 21-29 Mart'ta düzenlenecek.

Bursa'da Nilüfer Konak Kültür Merkezi, Gaziantep Kırkayak Sanat Merkezi Gösterim Salonunda nisanda, Adana 100. Yıl Sanat Merkezinde 22, 23 ve 24 Mart'ta, Diyarbakır Mordem Sanat Merkezinde 12, 13 ve 14 Nisan'da Fransız filmleri sanatseverlerle buluşacak.

Ayvalık, Lüleburgaz, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'de film gösterim tarihleri sonra açıklanacak.

"Türkiye'de hiç gösterilmemiş ödüllü filmler yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Institut Français Türkiye'nin Görsel-İşitsel Ataşesi ve etkinlik sorumlusu Florent Signifredi, çok geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek, benzersiz, güçlü ve çok çeşitli filmlerden oluşan harika programdan çok memnun olduğunu belirtti.

Signifredi, "Bu yılki programda Ashkal (Cinemed'de Antigone d'or & Fespaco'da Etalon d'or), Les filles d'Olfa (Oscar'a aday gösterildi), Chien de la casse (Fransa'da birçok ödül kazandı) ve Pacifiction (Césars'ta iki ödül kazandı) gibi birçoğu daha önce Türkiye'de hiç gösterilmemiş ödüllü filmler yer alıyor. Programın ötesinde festival, her şeyden önce Fransızca konuşulan dünyayı paylaşmak için keyifli bir fırsat." ifadelerini kullandı.