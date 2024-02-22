Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D'yi (50) Kavakpınar Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

İkamette yapılan aramada 49 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi de ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Öte yandan R.D. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da işlem yapıldı.