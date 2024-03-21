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Finike'de Nevruz Bayramı kutlandı

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Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Turunçova Bağyaka Şehit Turgut Berkay Korkmaz İlkokulu'ndaki programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmeti Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gökdemir, burada yaptığı konuşmada, tarihi süreç içerisinde Nevruz Bayramı'nı, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar uzanan coğrafyada yaşayan Türk devletlerinin ve topluluklarının milli ve ortak bayramı olarak kutlandığını söyledi.

Nevruzun Türk insanını kenetleyen, Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan ateş olduğunu belirten Gökdemir, "Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak, binlerce ruhu ısıtacaktır." dedi.

Programda, okul korosu konser verdi, temsili demir dövüldü ve Nevruz ateşi yakıldı, katılımcılar ateşin üzerinden atladı. ?????

Kaynak: AA / Güncel

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