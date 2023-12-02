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Finike'de İstinat Duvarı Çöktü: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Finike ilçesinde bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalan Mihriban Kaftanlı'nın cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Olayda bir çocuk hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bankta otururken yıkılan istinat duvarının altında kalıp ölen Mihriban Kaftanlı'nın (7) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Annesi Sevim Kaftanlı, tabuta konulan kızını gördükten sonra gözyaşlarıyla yere yığılıp 'Annem, Annem' diye feryat etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde meydana geldi. Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul (6), İsmail Gururçelikkol (7) ve Gün Ergün Kara (7) okul çıkışı birlikte oynamaya gitti. Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanındaki bankta oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar yıkıldı. Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken, diğer çocuklardan Gün Ergün Kara koşarak uzaklaştı, İsmail Gururçelikkol ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtuldu.

2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul'u yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İki çocuk ambulansla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mihriban Kaftanlı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Serkan Can Burul'un kolunun kırıldığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Diğer yandan yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği belirtildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuklar duvar kenarındaki bankta oturduğu sırada istinat duvarının hızla üzerlerine doğru yıkıldığı anlar yer aldı. Çocuklardan biri kaçıp uzaklaşırken, birinin yığınların altından çıktığı, diğerlerinin ise taş ve toprak yığının altında kaldığı görüntülere yansıdı.

CENAZE GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisi sonrası, Mihriban Kaftanlı'nın cenazesi, annesi Sevim ve babası Hüseyin Kaftanlı'ya teslim edildi. Morga giren Sevim Kaftanlı, tabuta koyulan kızını gördükten sonra gözyaşlarıyla yere yığılıp 'Annem, Annem' diyerek feryat etti. Bir yakını tarafından kaldırılan Sevim Kaftanlı, ağlayarak morgdan ayrıldı. Mihriban Kaftanlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki cenaze işleminin ardından Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verilecek. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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