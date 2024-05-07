Filistinli Şair İsrail Saldırılarının Ardından Evsiz Kaldı

Filistinli şair Arif eş-Şair, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail saldırılarında yıkılan evinin enkazına bakarak eski güzel günlerine özlem duyduğunu ifade ediyor.

Filistinli Şair'in ailesiyle yaşadığı ev, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda yerle bir oldu. Evini ve sahip oldukları her şeyi kaybeden Şair ve ailesi, diğer Filistinliler gibi çadırlarda kalmaya başladı.

En temel yaşam gereksinimlerinden yoksun olan bu çadırlarda güçlükle hayatlarını sürdürmeye çalışan Şair ve ailesi, yine de başlarını sokacak bir sığınak bulmuş olmakla teselli oluyor.

70 yıldır zulüm altında yaşıyoruz

Saldırıdan önce İsrail'in kendileriyle birlikte bölgede oturan yüzlerce kişiye evleri tahliye etme uyarısında bulunduğunu belirten Şair, evleriyle birlikte hayallerinin, geçmiş birikimleri ve anılarının da yıkıldığını dile getirdi.

İşlenen suçların akıl almaz düzeyde olduğunu ifade eden Şair, "İşgalciler yüzünden 70 yıldır zulüm altında yaşıyoruz." dedi.

"İnsan haklarına sözde bağlılık gösteren ABD'nin insanlığı olmadığını" vurgulayan Şair, "ABD, terörün sponsorudur; İsrail'i Gazze Şeridi'nde çocukları ve kadınları öldürmeye teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah saldırılarına ilişkin ise "İsrail Refah'ın güvenli olduğunu iddia ediyor. Hangi güvenlik, nerede? Her gün hava saldırıları düzenleniyor, ölüm kentte kol geziyor." diyen Şair, ABD ile İsrail'e baskı yapılması, Gazze'deki savaşı durdurmaya zorlanmaları gerektiğini vurguladı.

Durum korkunç

Refah'ta yaşayan Filistinlilerden Leyla da "İsrail'in daha önce iddia ettiği gibi Refah'ta güvenlik yok. Saldırılar durmaksızın devam ediyor." dedi.

Savaştan yorulduklarını ve Refah'a sığındıklarını ancak saldırılarda her yerin hedef alındığını belirten Leyla, Refah'ta "durumun korkunç" olduğunu dile getirdi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.