Fildişi Sahili'nin bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Fildişi Sahili'nin 63'üncü bağımsızlık yıl dönümü ve ülkenin Ankara büyükelçiliğinin açılışının 10'ncu yılı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Fildişi Sahili'nin 63'üncü bağımsızlık yıl dönümü ve ülkenin Ankara büyükelçiliğinin açılışının 10'ncu yılı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasına Bakan Özhaseki'ye etkinliğe katılımı nedeniyle teşekkür ederek başlayan Toure, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişkilerine dikkati çekti.

Toure, iki ülke arasındaki liderler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler çerçevesinde güvenlik, mesleki eğitim, spor, eğitim ve ticaret gibi alanlarda çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandığını kaydetti.

Fildişi Sahili ve Türkiye'nin "ortak çıkarları doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen ilişkilerine" vurgu yapan Büyükelçi Toure, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 800 milyon doların üzerine çıktığını aktararak "Fildişi Sahili'nin ekonomi dünyasına başarılı bir şekilde entegre olmuş Türk iş adamları ve iş kadınları için giderek daha popüler bir destinasyon olduğunu da belirtmekte fayda var." dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin eğitim ve sağlık gibi alanlarda da görüldüğünü belirten Toure, Türkiye'de yaklaşık 600 Fildişi Sahilili öğrenci olduğunu ve ülkesinden çok sayıda hastanın tedavi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Toure, ülkesinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkıyla dayanışma gösterdiğini vurguladı.

Fildişi Sahili'nin 63'üncü bağımsızlık yıl dönümü ve ülkenin Ankara büyükelçiliğinin açılışının 10'ncu yılı resepsiyonu, iki ülke milli marşlarının okunması, dans gösterisi ve yemek ikramıyla devam etti.