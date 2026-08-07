Fildişi Sahili'nin 66. Yılı Ankara'da Kutlandı

Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 66. yılı dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Fildişi Sahili'ne özgü geleneksel karşılama dansıyla başladı. Ardından iki ülkenin milli marşları okundu ve Fildişi Sahili'ni tanıtan kurumsal film gösterildi.

Büyükelçi Toure, burada yaptığı konuşmada, Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 66. yılını Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek davetlilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın liderliğinde Fildişi Sahili'nin siyasi istikrarını güçlendirdiğini ve ekonomik büyümesini sürdürdüğünü belirten Toure, ülke ekonomisinin yüzde 6,7 büyüme kaydettiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının 24 Haziran'da tamamladığı ortak borç sürdürülebilirliği değerlendirmesi sonucunda Fildişi Sahili'nin borç riskinin "orta" kategoriden "düşük" kategoriye geçtiğini anlatan Toure, ülkesinin 2026-2030 dönemini kapsayan yeni Ulusal Kalkınma Planı'nı da uygulamaya koyduğunu belirtti.

"İkili ticaret hacmi 1 milyar doları aştı"

Toure, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 1 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin aşıldığını, Türkiye'nin Fildişi Sahili açısından önde gelen sanayi ve ticaret ortaklarından biri haline geldiğini belirtti.

Türk şirketlerinin altyapı, inşaat ve imalat sanayisine katkı sunduğunu vurgulayan Toure, Türk yatırımcıları, ülkesinin 2026-2030 Ulusal Kalkınma Planı kapsamındaki projelerde daha fazla rol almaya davet etti.

Türkiye Maarif Vakfının Fildişi Sahili'ndeki faaliyetleri ve Türkiye'nin sağladığı burslara değinen Toure, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da kadınların güçlendirilmesi, sağlık ve kırsal kalkınma alanlarında çeşitli projeler yürüttüğünü anlattı.

Toure, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında mayısta imzalanan anlaşmanın askeri işbirliğinin hukuki altyapısını güçlendirdiğini kaydetti.

Ankara Büyükelçiliğinde 27 Nisan itibarıyla savunma ataşeliğinin faaliyete geçtiğini aktaran Toure, eylülden itibaren biyometrik pasaport başvurularının Büyükelçilikte yapılabileceğini duyurdu.

Toure, Türkiye'yi Fildişi Sahili için "sağlam, güvenilir ve iddialı ortak" olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelecek yıllarda daha da güçleneceğine inandığını kaydetti.

"İnşa ettiğimiz bağların güçlenmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da konuşmasında, Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 66. yılını kutlayarak, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara liderliğinde ülkenin kalkınma ve refah yolunda kaydettiği ilerlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olarak gördüğü Fildişi Sahili ile ilişkilerini karşılıklı fayda temelinde her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu belirten Kulaklıkaya, Ouattara'nın 2015'te Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2016'da Fildişi Sahili'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını dile getirdi.

Kulaklıkaya, üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ve siyasi istişare mekanizmalarının iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, Fildişi Sahili'nin Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası bakımından merkezi konumda bulunduğunu ve ticarette öncelikli ortaklardan biri olduğunu belirtti.

İki ülke arasında inşaat, altyapı, sağlık, eğitim, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok alanda önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunun altını çizen Kulaklıkaya, "Fildişi Sahili'yle inşaat, altyapı, sağlık, eğitim, enerji ve tarım başta olmak üzere birçok alanda daha çeşitli ve iddialı projelere imza atmayı arzu ediyoruz." dedi.

Kulaklıkaya, Fildişi Sahilli yatırımcıları da Türk iş dünyasıyla daha yakın işbirliği yapmaya davet ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ayrıntılı şekilde ele alınacağı Karma Ekonomik Komisyonunun gelecek dönemde toplanmasının yararlı olacağını söyledi.

Türk Hava Yollarının (THY) Fildişi Sahili'ne haftada 7 sefer düzenlediğini belirten Kulaklıkaya, yaklaşık 750 Fildişi Sahilli öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim gördüğünü, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) faaliyete geçmesinin de kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğini kaydetti.

Fildişi Sahili'nin bölgesel ve uluslararası alanda üstlendiği yapıcı rolü yakından takip ettiklerine dikkati çeken Kulaklıkaya, Türkiye ile Fildişi Sahili ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

İki halk arasındaki dostluk bağlarının her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Kulaklıkaya, "Kazan-kazan ve eşit ortaklık prensipleri temelinde inşa ettiğimiz bağların güçlenmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kulaklıkaya, Fildişi Sahili halkının milli gününü kutlayarak Büyükelçi Khadidjata Toure'ye iki ülke ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya'ya, Fildişi Sahili adına hediye takdiminde bulunuldu.

Programda, Fildişi Sahili'ne özgü geleneksel kıyafetlerin sergilendiği kültürel etkinlik düzenlendi, ülke mutfağından ikramlar sunuldu, Fildişi Sahili'ne özgü müzik dinletisi ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA