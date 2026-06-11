Fidan'ın Bulgaristan Ziyareti... Dışişleri Bakanı Fidan: "Kapıkule'nin Kuzeyinde Yeni Sınır Kapısı İçin Ortak İrade Teyit Edildi"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları kapsamında Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı kurulması konusunda iki ülkenin ortak iradesinin yeniden teyit edildiğini belirterek, sınır güvenliği, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin daha da ileri taşınacağını ifade etti.

Bulgaristan'da mevkidaşı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya gelen Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin stratejik ortak ve komşu olarak gördüğü Bulgaristan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu" söyledi. Fidan, "Bulgaristan'la derinleşen Stratejik Ortaklığımızın bir sonucu olarak hem ikili hem de çok taraflı gündemimiz, oldukça yoğun" dedi.

"Türkiye ile Bulgaristan'ın sınır güvenliği, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda birbirini tamamlayan iki komşu olduğunu" belirten Fidan, "Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır" diye konuştu."







Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne de değinen Fidan, Türkiye'nin temsil edildiği bu toplantının bölgesel diyalog açısından önemli mesajlar verdiğini ifade ederek, Bulgaristan'ın başarılı ev sahipliğini takdir etti. "Balkanlar'ın istikrarı için bölgesel i iş birliği ve diyaloğun kritik olduğunu" söyleyen Fidan, sorunların "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla çözülmesinin önemine dikkat çekti. Fidan, Bulgaristanlı mevkidaşı Petrova'yla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığını aktardı.













"TÜRKİYE PETROLLERİ HAN TERVEL SAHASINDA ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR"

"Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşasına yönelik ortak iradenin teyit edildiğini" yineleyen Fidan," mevcut sınır kapılarında kapasite artırımı ve kara-demir yolu bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığını" aktardı. Fidan ayrıca, "yaz döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye yönelen yoğun geçişlerde Bulgaristan'ın sağladığı kolaylıklara" da teşekkür etti. "2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8,4 milyar avroyu aştığını" söyleyen Fidan, "enerji alanındaki işbirliğinin de giderek genişlediğini" belirtti. Fidan, "Türkiye Petrolleri'nin Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında arama çalışmalarına başlayacağını" açıkladı.













"RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASININ SONA ERMESİ KARADENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, "çatışmanın sona ermesinin Karadeniz güvenliği açısından hayati olduğunu, Türkiye'nin barış sürecine destek vermeyi sürdüreceğini" ifade etti. Fidan, uluslararası hukuka dayalı kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtirken, "Türkiye-AB ilişkilerine de geniş yer ayıran Fidan, mevcut küresel krizlerin Avrupa ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu" dile getirdi. "Türkiye'nin dışlandığı bir Avrupa güvenlik ve ekonomik mimarisinin eksik kalacağını" savunan Fidan, "AB'nin rekabet gücü ve tedarik zinciri güvenliği için Türkiye ile entegrasyonun güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu" ifade etti.













"ENERJİ, TURİZM, EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE ALTYAPI ALANLARINDA YOĞUN İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR"













Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ise "görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini" belirterek, hem ikili hem bölgesel hem de küresel konuları ele aldıklarını söyledi. Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Petrova-Chamova, özellikle enerji ve ticaret alanlarında koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.







Kaynak: ANKA