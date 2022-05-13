Fibabanka ilk çeyrekte 343 milyon TL net kar elde etti

Fibabanka'nın 2022 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre vergi sonrası net karı 343 milyon TL oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, 2022 yılı birinci çeyrek sonunda 405,8 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Bankanın aynı dönemde vergi sonrası net karı, geçen yılın yüzde 316 üzerinde 343 milyon TL oldu.

Fibabanka'nın net kredi portföy büyüklüğü 25,9 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 49 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 56'sını oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 20 artışla 29,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka'nın 31 Mart 2022 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,69 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka'nın mükemmel müşteri memnuniyeti hedefiyle her zaman uzun soluklu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurduğunu belirtti.

Mert, geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış biçimini benimsediklerini kaydederek, "Amacımız, dijital alanda sahip olduğumuz güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerimizi birleştirip müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmak. Bu doğrultuda, teknolojik altyapımızda yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Bankacılık kabiliyetimiz, nitelikli insan gücümüz ve finansal teknolojilerimizle bankacılıkta fark yaratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.