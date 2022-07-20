Son dakika haber: FETÖ'NÜN GİZLİ TOPLANTILARININ YAPILDIĞI RESTORAN DAVASINDA 9 SANIĞA HAPİS

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli toplantılarının yapıldığı, örgüte finansman sağlandığı iddiasıyla kayyım atanan Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın yöneticileri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 12'si firari 39 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Pinhan Restaurant'ın ortaklarından Hızır Güngör'ün arasında bulunduğu 9 sanığı 2 yıl 1'er aydan 6 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı. Pinhan Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve 3 şirket için kayyım tedbirinin devamına karar veren mahkeme, bu şirketlerin müsaderesine de hükmetti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 29'uncu duruşmaya, 25 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti kararında, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Ferhan Cahit Merter, Mehmet Barut, Murat Solmaz, Orhan Keskin, Ömer Barut, Ömer Çelik, Vedat Köprücü ve Veysi Barut'un dosyasının ayrılmasına karar verdi.

18 SANIĞA BERAAT

9 SANIĞA CEZA

KAYYIM KARARINA DEVAM

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı / Güncel