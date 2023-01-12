Fethiye, Çinli Konukları Ağırlamayı Sabırsızlıkla Bekliyor

Ölüdeniz lagünü üzerinde yamaç paraşütü yapan insanlar görülüyor. Türkiye'nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi, vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporları ile çok çeşitli boş zaman aktiviteleri sunuyor. (Fotoğraf: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İSTANBUL, 12 Ocak (Xinhua) -- Türkiye'nin Batı Akdeniz kıyısındaki tatil beldesi Fethiye, Çin'in 8 Ocak'ta seyahat kısıtlamalarını hafifletmesiyle Çinli turistlerin dönüşü için hazırlandı.

Muğla'nın vadileri, plajları ve ekstrem sporlarıyla ünlü Fethiye ilçesindeki bir seyahat acentesinin sahibi Celal Yıldız, "Bu harika bir haber ve çok heyecanlandık" dedi.

2015 yılında bir grup Çinli fenomenin bir program çekimi için Fethiye'yi ziyaret etmesi ve yamaç paraşütü deneyimlerini Çinli izleyicilerle paylaşmasının ardından bölge, Çinli turistler için en çok puan alan ve dikkat çeken bir destinasyon haline geldi.

Ölüdeniz lagünü üzerinde yamaç paraşütü yapan insanlar görülüyor. Türkiye'nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi, vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporları ile çok çeşitli boş zaman aktiviteleri sunuyor. (Fotoğraf: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)Yamaç paraşütü için en iyi noktalardan biri olarak gösterilen 2 bin metre yüksekliğindeki Babadağ, denize dikey olarak uzanıyor ve yılın her mevsiminde uçmak için mükemmel hava koşulları sağlıyor. Maceracılar dağdan havalanıp Fethiye'nin küçük ilçesi Ölüdeniz'in kumlu plajına süzülebiliyor.

Başta genç kuşaklar olmak üzere birçok Çinli, Ölüdeniz lagününün nefes kesici manzarasında bu sporu deneyimlemek için buraya geldi.

"Çin'den arkadaşlarım var ve hep WeChat üzerinden sohbet ettik" diyen Yıldız, kendisinin ve Çinli ziyaretçilerin kurduğu iyi dostluklara dikkat çekti.

Yıldız, "Her şey yolunda giderse (2023'te Fethiye'yi ziyaret eden Çinli misafir sayısında) büyük bir patlama yaşayacağız" dedi.

Ölüdeniz lagünü üzerinde yamaç paraşütü yapanları izleyen insanlar görülüyor. Türkiye'nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi, vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporları ile çok çeşitli boş zaman aktiviteleri sunuyor. (Fotoğraf: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, 2019 yılındaki pandemi öncesi Fethiye'deki yamaç paraşütü firmalarının yaklaşık 166 bin uçuş gerçekleştirdiğini ve bunların yüzde 40'ının Çinli misafirler tarafından yapıldığını söyledi.

Uysal, Xinhua'ya "Bu bizim için çok yüksek bir rakam" dedi.

Son zamanlarda bölge artan sayıda Çinli turiste ev sahipliği yapmaya başladı. Bu yıl için iyimser olan Uysal'a göre, günde yaklaşık 100 uçuştan 15 ila 20'si Çinli misafirler tarafından yapıldı.

Türkiye'nin Muğla ilinde bir plajda vakit geçiren insanlar, 1 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Fethiye'de üç butik otelin sahibi Mustafa Argın Xinhua'ya, sabırsızlıkla Çinli turistleri bekleyen tüm bölgenin, onları ağırlamaya hevesle hazırlandığını söyledi.

Xinhua'ya "Çinli misafirlerimizin tercihlerini çok iyi biliyoruz" diyen Argın, kahvaltılarını Çin damak tadına uygun yiyeceklerle doldurduklarını ve personelin yaklaşık yüzde 70'ini orta düzeyde Çince bilenlerden işe aldıklarını anlattı.

Argın, "Fethiye Çin'i seviyor, Çinliler de Fethiye'yi seviyor ve bölge onlarla uyumlu" dedi.