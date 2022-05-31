Feke Belediye Başkanı Sel'den, AA'ya ziyaret - Haberler

Feke Belediye Başkanı Sel'den, AA'ya ziyaret
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sel, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
İlçede 25-26 Haziran'da "Feke Tapan 1. Lavanta Festivali" ile ilgili bilgi veren Sel, etkinliğin davetiyesini Firik'e verdi.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / Koray Kılıç - Güncel