Fatih Belediyesi, tarihi cami ve mescitleri yeniden yapmak için çalışmalara devam ediyor

Fatih Belediyesi, tarihsel süreç içerisinde yok olan 26 tarihi cami ve mescidin aslına uygun yeniden yapılması için çalışmalara devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2020'de başlatılan "Fatih'in Kültürel Miras Envanteri" projesi kapsamında, ilk olarak 6 bin 700 sivil mimarlık örneği yapı ile 3 bin 500 anıt eser niteliğindeki yapı tespit edildi.

Tasnif ile ihya camiler, eğitim yapıları ve su yapıları gibi başlıklar belirlenerek, 26 tarihi mescit ve cami için çalışmalara başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede tarihsel dönem içerisinde kaybolan cami alanlarını haritalardan bildiklerini aktardı.

Bu kaybolmuş camilerin 26'sında proje çalışması yaptıklarını, 5'inin ise inşaatına başladıklarını belirten Turan, bu yapılardan Simkeş Mescidi'nin de ihya mescitlerden biri olduğuna işaret etti.

Caminin yapıldığı yere, yakın dönemde bakıldığında bir yapı görmediklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Ama biz tarihi haritalara, arşive ve fotoğraflara baktığımızda burada bir caminin varlığını biliyoruz. Sonra da burada kazı yaparak bir kalıntı ortaya çıkarıyoruz. Bu kalıntıya göre bu caminin hangi tarihte yapıldığını biliyoruz. Dönem mimarisine uygun bir proje geliştirip, yine dönem mimarisine uygun inşaat metotlarıyla bir proje yapıp koruma kuruluna götürüyoruz. Burada onaylıyorlar ya da değişiklikler istiyorlar. Geldiğimiz noktada yok olmuş, belki şehrin 100 yıldır hafızasında olmayan bu mescit ve camilerimiz ihya ediliyor."

Turan, camileri kamu kaynağı kullanmadan bağışçıların desteğiyle yaptıklarını belirtti.