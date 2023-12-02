Fatih'te geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aksaray Meydanı'ndan ilçe geneline dağılarak asayiş uygulaması başlattı. Helikopterin de destek verdiği uygulamalara 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri ile bekçiler de katıldı. Araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
Fatih'te polis ekiplerince geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aksaray Meydanı'ndan ilçe geneline dağılarak asayiş uygulaması başlattı.
Helikopterin de destek verdiği uygulamalara "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis timleri ile bekçiler de katıldı.
Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.
Asayiş uygulamasının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.