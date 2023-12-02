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Fatih'te geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

2 Aralık 2023 23:42 Son Güncelleme: 23:44 Abone Ol

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aksaray Meydanı'ndan ilçe geneline dağılarak asayiş uygulaması başlattı. Helikopterin de destek verdiği uygulamalara 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis timleri ile bekçiler de katıldı. Araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.