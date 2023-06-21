Esnaf, Yolda Bulduğu 15 Bin Lirayı Sahibine Ulaştırdı

- Yolda bulduğu 15 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Esnaf Sinan Tümben: "İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum"

ANTALYA - Kemer'de esnaf olan Sinan Tümben isimli vatandaş, yolda bulduğu 15 bin lira parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Kemer'de esnaf olan Sinan Tümben, iş dönüşü Kemer Küçük Sanayi Sitesi civarında yolda 15 bin lira para buldu. Durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne aktaran Tümben, bulduğu parayı zabıta personeli Nilüfer Uysal'a teslim etti.

Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmalar sonucunda paranın sanayi esnaflarından Hacı Uluz'a ait olduğu tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü'ne davet edilen Hacı Uluz, kaybettiği 15 bin lirasını Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu, zabıta personeli Nilüfer Uysal eşliğinde, parayı bulan esnaf Sinan Tümben'den teslim aldı.

Tümben, yaptığı açıklamada, iş dönüşü eve giderken yolda para bulduğunu ve durumu Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne anlattığını söyledi. Tümben, ilk başta aklına belediyeye ilan vermek geldiğini ifade ederek, "Zabıta personeli Nilüfer Uysal, 'ilan verirseniz sahibi çok olur' dedi ve bizi uyardı. Biz de zabıtadan yardım istedik. Araştırmalar sonucu paranın sahibinin Hacı Uluz olduğunu tespit ettik ve kendisine parasını verdik. İnsani görevimi yerine getirdiğim için mutluyum" dedi.

Hacı Uluz ise çantasında 25 bin lira parası olduğunu ve 10 bin lirasını çalışanlarına dağıttıktan sonra geri kalan parayı çantasına koyduğunu sandığını söyledi.

Daha sonra çantasında 15 bin lirayı bulamayan Uluz, dükkanda yaptığı tüm aramalara rağmen parasını bulamadığını belirterek, "Sanayi esnafı arasında kurulan bir sosyal medya grubunda esnaf bir arkadaşımız gruba para bulunduğunu yazmış. Paramı bir esnaf arkadaşımızın bulduğunu ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Nilüfer Uysal'a teslim ettiğini öğrendim. Paramı bulan Sinan Tümben ile telefonda görüştüm ve bana 'Ben bu parayı yiyeceğim" diye espri yaptı. Sinan beyle zaten daha önce de görüşüyorduk. Böyle duyarlı arkadaşlarım olduğu için çok gururluyum. Kendisine, Zabıta Müdürümüz Erhan Kurtoğlu'na ve zabıta personeli Nilüfer Uysal'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu da 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğince buluntu eşya ve kayıplarla ilgili bir görevleri olduğuna işaret ederek, "Zabıta müdürlüğümüze gelen kayıp para ihbarı sonucunda gerekli tüm incelemeleri yaptık ve paranın sahibine ulaştık. Parayı bulan ve paranın sahibini müdürlüğümüze davet ettik ve kendilerine parayı teslim ettik. Parayı Bulan Sinan Tümben'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.