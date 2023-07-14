Eskişehir merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 2'si kadın 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, kullanılmamış SIM kartı ve cep telefonu ile pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi. Polis, fuhuş şebekesi tarafından mağdur edilmiş olan çok sayıda kişiye ulaştı, ifadelerini aldı.

Eskişehir merkezli 7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Şüphelilerin bir villada kurdukları bilgisayar sistemleri üzerinden işleri yürüttüğü tespit edildi

Aramalarda çok sayıda bilgisayar, kullanılmamış SIM kartı ve cep telefonu ile pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi

Polis, fuhuş şebekesi tarafından mağdur edilmiş olan çok sayıda kişiye ulaştı, ifadelerini aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan 2'si kadın 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri iddia edilen M.B., A.B., M.A., C.Ö.T., Ş.N.K., R.A.B., R.Ç., H.I.C., U.B., M.S.T., B.Y., Y.A., M.A. ve M.C.T. isimli 14 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda mağdurun ifadesi alındı

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar esnasında, fuhuş şebekesi tarafından mağdur edilmiş olan çok sayıda kişiye ulaşıldı. Bir villada kurdukları bilgisayar sistemleri üzerinden işleri yürüttüğü tespit edilen şüphelilere, toplam 110 bin lira idari para cezası verildi. Ayrıca şüphelilerin fuhşa teşvik ve aracılık işlemlerinde sistem odası olarak kullanıldığı belirlenen adreste bulunan çok sayıda bilgisayara el koydu. Aramalar çerçevesinde, çok sayıda bilgisayar, kullanılmamış SIM kartı ve cep telefonu ile pompalı tüfek ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.