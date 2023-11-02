Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de tefecilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde, 6 milyon liralık senet ve tapu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 3 şüphelinin yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran' adı verilen operasyonda bir süre takip edilen şüpheliler M.T., Y.T. ve M.T.'yi evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 6 milyon liralık senet, 1 senet fotokopisi, 1 milyon 500 bin liralık tapu senedi, 95 boş senet, 13 fişek, kelepçe, 3 bin 110 lira, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleriyle araçlarını üzerlerine geçirip tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T. ve Y.T. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.