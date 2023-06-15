Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce elinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çok sayıda eser ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce elinde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen çok sayıda eser ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eskişehir Kütahya yolu Kümbet mevkiinde E.K. adlı şahsın elinde tarihi eser bulundurduğu ve malzemeleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalar sonucunda jandarma ekiplerince tarihi eser olduğu değerlendirilen ve üzerlerinde Bizans dönemine ait figür ile harf bulunan, 69 adet sikke, 5 adet yüzük, 1 adet kolye, 6 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR