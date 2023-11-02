Eskişehir'de motosiklet kazası: 46 yaşındaki kişi ağır yaralandı
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Eskişehir'de meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin çarptığı 46 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, yaralı şahıs yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.
Eskişehir'de motosikletin çarptığı 46 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
Kaza, geçtiğimiz gece İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan M.M.M. (17) idaresindeki 14 GB 865 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki E.İ.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet 100 metre sürüklenirken, 46 yaşındaki adam kaldırım kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan E.İ.'yi Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü M.M.M. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden E.İ. isimli şahsın yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR