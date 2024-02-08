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Eskişehir'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B., yakalanıp, tutuklandı.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu T.B.'nin Çifteler ilçesinde olduğunu tespit etti. Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eve yapılan baskında T.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan T.B., işlemlerinin ardından tutuklandı. Öte yandan Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu S.M.H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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