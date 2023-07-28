Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UKOME Heyeti Yeniden Yargılanacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) heyetindeki 12 kişinin beraat ettiği davanın, Yargıtay'ın kararının ardından yeniden görüleceği bildirildi.

Davacı Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaptığı açıklamada, Birsen'in 2016 yılında evinin de bulunduğu Sakarya Caddesi'nin otopark olarak kullanılması kararının iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesinde dava açtığını söyledi.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sonrası UKOME tarafından Sakarya Caddesi'ndeki otopark uygulamasının iptal edildiğini ancak caddenin yeniden otopark olarak kullanıldığını belirten Gücüyener, Büyükerşen ile diğer sanıkların beraat ettiğini dile getirdi.

UKOME'nin bu yürütmeyi durdurma kararını uygulaması gerektiğini anlatan Gücüyener, şöyle konuştu:

"Bir gün saat 11.30'da toplanmışlar, mahkeme kararının uygulanmasına ve otopark uygulamasının kaldırılmasına karar vermişler. Ertesi gün 11.30'da tekrar toplanmışlar, bu kez de caddenin tekrar otopark olarak ilan edilmesine karar vermişler. Yani aynı kararın tersini hemen bir gün sonra almışlar. Biz de bu durumla ilgili mahkeme kararı uygulanmadığı için suç duyurusunda bulunduk. Kamu davası açıldı ve mahkeme beraat kararı verdi. Biz daha sonra itirazlarımızı yaptık. Yargıtay oybirliğiyle bu beraat kararının kaldırılmasına karar verdi. Bunun açıkça mahkeme kararını uygulamamak olduğunu, icrai yolla görevi kötüye kullanma olduğunu belirtti. Yeniden yargılanmak üzere dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Asliye Ceza Mahkemesinde bu ceza davası tekrar görülecek."