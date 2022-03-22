ESKİKARAĞAÇ'TAKİ LEYLEK YUVALARINDA BAHAR TEMİZLİĞİ YAPILDI

BURSA'da Karacabey Belediyesi, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta geleneksel yuva temizliğini 5'inci yılda da tamamladı. Leylek Köyündeki tüm yuvaları kapsayan temizlikte, insanların çevreye attığı çöpleri yuva malzemesi olarak kullanan leyleklerin yavrularına zarar gelmemesi için, yuvalarda bulunan çöpler tek tek toplandı.

Karacabey Belediyesi, her yıl bahar öncesi gerçekleştirdiği leylek yuvası temizliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından tüm yuvalara sırasıyla çıkılarak yapılan temizlikte, leylekler tarafından yuvaya taşınmış olan yabancı materyaller tek tek toplandı. Temizlik sırasında, UEDAŞ ekipleri de mahalledeki elektrikleri kontrollü olarak keserek çalışmaya katkı sağladı. Bu yılki temizlik çalışmalarına, öğrenciler ve STK'lar da katıldı.

'ÇEVREYE ATILAN ÇÖPLER LEYLEKLERİN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR'

Belediye Başkanı Ali Özkan da ekiplerden çalışma hakkında bilgi alırken, temizlik etkinliğine katılan öğrenciler ve STK temsilcileri ile de görüştü. Özkan yaptığı açıklamada, 'Karacabey Belediyesi olarak, 5 yıldan beri leylek yuvalarını her bahar temizliyoruz. Leylekler, çevreden topladıkları çeşitli atıkları maalesef yuvalarına getiriyor. ve bu atıklar, zaman zaman leyleklerin vücuduna dolanarak ölmelerine bile neden olabiliyor. Bu atıklara karşı, bu yörede yaşayan vatandaşların daha dikkatli, daha hassas olup, bunları gelişi güzel atmaması üzerine farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bizim kültürümüzde de doğaya hassasiyet var. Osmanlı döneminden beri Gurabahane-i Laklakan, yani göç esnasında yaralanan leyleklerin tedavisine mahsus bir bakımevi bulunuyor. Ecdadımızın bu konudaki hassasiyeti de ortada. Biz de bu kültürümüzü geliştirerek, modern bir şekilde gelecek nesillere aktarma kararlılığındayız. Bu yaptığımız çalışmalara gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sahip çıkması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İyilikler böyle dalga dalga yayılacak inşallah. Bütün gençlerimizde doğa bilinci ve hayvan sevgisi oluşacak. Daha temiz, daha güzel, daha yeşil bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

Ali Özkan ayrıca ünü dünyaya yayılan dostluk hikayesinin baş aktörü Yaren Leylek'in şöhretini de sadece tanıtım ile değil, bilime ve çevreye de katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.