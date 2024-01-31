Eski Ulaştırma Bakanı Mustafa Aydın Aysan Son Yolculuğuna Uğurlandı

91 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk iş dünyasının yakından tanıdığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kurucularından ve eski Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan 29 Ocak'ta kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Aydın Aysan için öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mustafa Aydın Aysan'ın kızları Güldehan Aysan, Selvihan Aysan, iş insanı Hüsnü Özyeğin, eski bakanlardan Masum Türker ile sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mustafa Aydın Aysan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Aysan'ın cenazesi defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürüldü.