Eski Milletvekili Memet Pürdeloğlu, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Hatay Milletvekili Memet Pürdeloğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Vefat eden Pürdeloğlu için Kırıkhan ilçesi Hacı Meryem İçcan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Pürdeloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Pürdeloğlu'nun naaşı, Karadurmuşlu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kırıkhan'da 1946 yılında doğan Pürdeloğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 18. Dönem'de ANAP Hatay Milletvekilliği yapan Pürdeloğlu, üç çocuk babasıydı.