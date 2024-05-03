Eski Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan TOGEM binasına ilişkin açıklama

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Son günlerde Keçiören Belediye Başkanının, çeşitli mecralarda gündeme getirmeye çalıştığı, belediyenin gelirleri, giderleri ve TOGEM binası ile ilgili asılsız iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Altınok, yazılı açıklamasında, kendisinin Keçiören Belediye Başkanı olmadan önce Toplumsal Gelişim Merkezinin (TOGEM) yapıldığını belirterek, göreve geldikten sonra terapi ve diyet merkezi olarak halkın hizmetine açtıkları merkezden 50 bin vatandaşın faydalandığını aktardı.

Belediyeye ait bir gıda şirketinin merkezinin de TOGEM binasında yer aldığı bilgisini veren Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Keçiören Belediye Başkanının, çeşitli mecralarda gündeme getirmeye çalıştığı, belediyenin gelirleri, giderleri ve TOGEM binası ile ilgili asılsız iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı zamanda TOGEM, belediyemize ait 9 odası bulunan küçük bir misafirhanedir. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve depremzedelerimiz misafir edilmiştir. Bu merkezde hiç kimseye tahsisli tek bir oda dahi bulunmamaktadır. Ne bir gizli geçidi ne de gizli kapısı vardır. TOGEM binası ile ilgili bir gizem katılarak ortaya atılan iddialar yalan, iftira ve insafsızlıktır."

"Belediyenin borçlu olduğu iddiaları da asılsızdır"

Altınok, aralıklı olarak 20 yıl yaptığı Keçiören Belediye Başkanlığı görevi süresince belediye dışında makam odasının bulunmadığını vurgulayarak, belediye başkanlığı döneminde belediyeden 1 kuruş harcırah almadığını da anlattı.

Borçla devraldığı Keçiören Belediyesini rekor hizmetlerle ve yatırımlarla donattığını öne süren Altınok, şunları kaydetti:

"Belediyenin borçlu olduğu iddiaları da asılsızdır. Belediyeyi kasasında 16-17 milyon lira ile devrettik. Belediyenin piyasaya sadece 10 milyon borcu var. Ayrıca kamuya da borçları var ama kamu borçları İller Bankası payı ve yapılandırma ile aylık düzenli olarak ödeniyor. Bir de Atatürk Cumhuriyet Kulesi için ödenen 100 milyonluk kredi var. Dolayısıyla Türkiye'de piyasaya borcu olmayıp kasada parayla belediye devreden kaç belediye başkanı vardır? Bütçesine göre piyasaya sıfır borcu olan bir belediye bıraktık. Ayrıca kamu borçları da belediye arsalarıyla takas edilebilir. Böylece kamuya olan borçlar rahatlıkla ödenebilir.

Sadece Keçiören Belediyesine alınan araçların değeri 1 milyar, son beş yıllık dönemde Keçiören'e atılan asfaltın gideri 2 milyar liradır. Kamuoyu ve kamu görevlilerini yanıltmak yasal ve insani bir suçtur. Belediyede çalışıp yalan ve yanlı iddiaları aktaranlar da suç işlemektedir. Kamu görevlileri ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltanlar hakkında gereği yasal yollarla yapılacaktır."