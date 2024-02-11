Esenyurt'ta park halindeki araca çarpan otomobilde bulunan kadın hafif yaralandı
Bahçe Yolu Caddesi'nde seyreden bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan kadın hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt'ta park halindeki araca çarpan otomobilde bulunan kadın hafif yaralandı.
Bahçe Yolu Caddesi'nde seyreden O.D. idaresindeki 34 LN 4181 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 PR 3266 plakalı otomobile önden çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 34 LN 4181 plakalı otomobilde bulunan kadın hafif yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazada hasar gören araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.