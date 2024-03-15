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Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı

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Erzurum ve Ardahan kent merkezlerinde aniden başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı etkiledi.

Erzurum ve Ardahan kent merkezlerine kar yağdı.

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, cuma namazından çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kent merkezindeki tarihi yapılar da kar yağışıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar, hava sıcaklığının 3 derece olması nedeniyle yerde uzun süre kalmadı.

Kar yağışı, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı mevkilerinde etkisini artırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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