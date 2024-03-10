Erzurum Valiliği'nden Ramazan Ayı Mesai Saatleri Duyurusu
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Mesai saatleri 11 Mart'tan başlamak kaydıyla 10 Nisan'a kadar öğleden önce 09.00-12.30, öğle arası 12.30-13.00, öğleden sonra 13.00-17.30 şeklinde düzenlenmiştir.
Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, ramazan ayında beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:
" Erzurum'daki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 11 Mart'tan başlamak kaydıyla 10 Nisan'a kadar, öğleden önce 09.00-12.30, öğle arası 12.30-13.00, öğleden sonra
13.00-17.30 şeklinde düzenlenmiştir. Mesai saatleri özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan kurum ve kuruluşlar için çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır. Kamuoyuna duyurulur."