Erzurum'da misafir edilen depremzedeler havuzda yüzerek stres attı

Erzurum'da misafir edilen depremzedeler, olimpik yüzme havuzunda yüzerek depremin oluşturduğu stres, korku ve üzüntülerini üzerlerinden atmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen depremzedelerin stresten uzaklaşmaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı yaşlardaki depremzedeler, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'na getirildi.

Aralarında yüzme bilmeyen ve hiç havuza girmeyenlerin olduğu depremzedeler, antrenörler aracılığıyla havuzda hem yüzme öğrendi hem de stres attı.

Yüzme antrenörü Mehmet Karyağdı, AA muhabirine, Erzurum'a gelen depremzedeler için kamu ve özel kuruluşların yardım konusunda üzerine düşeni yaptığını anlatarak "Biz de üzerimize düşeni yapalım dedik ve gelen çocuklar hem deprem korkusunu yensin hem de bu stresi atsın diye spor tesisimizde çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. İki haftadır devam ediyor. Çocuklar eğlensin ve su görsün istedik. Aralarında havuz görmeyen çocuklar var. Şu an çocuklar yüzdüklerinde gözlerinde hiçbiri deprem bölgesinden gelmiş, felaket yaşamış gibi bir ifade göremiyorsun. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan gelen Oğuzhan Başaran, bir haftadır Erzurum'da olduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün duyurusu üzerine havuza geldiklerini aktaran Başaran, "Stres atmak ve eğlenmek için kardeşlerimle birlikte havuza geldik ve eğleniyoruz. Deprem sürecinde atlattığımız o kötü anıları bir nebze unutmaya çalışıyoruz, böyle aktivitelerle biraz daha rahatlıyoruz." dedi.

Elazığ'dan gelen Çetin Taşkaya da kendileri için düzenlenen aktivitelere katıldıklarını anlattı.

Güzel günler geçirdiklerine değinen Taşkaya, "Yüzmeyi bilmiyordum. Buraya yüzmeyi öğrenmek ve depremden dolayı biraz daha psikolojimizi dağıtmak için geldik. Çünkü deprem psikolojisi çok kötü. Kayağa gidiyoruz eğleniyoruz, burada eğleniyoruz, ata binmeye gideceğiz. O kötü psikolojiyi atmamız lazım." diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen Recep Tayip Kaya da deprem nedeniyle büyük stres yaşadıklarını söyledi.

Depremden sonra 3 gün yemek yiyemediğini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Hem amcamın hem de yengem ve çocuğunun vefat etmesinden dolayı biraz psikolojimiz bozuk, duygusal anlar yaşıyoruz. Bize burada çok yardımda bulunuyorlar, sosyal etkinlikler düzenleniyor. Buraya depremin etkisinden kurtulmak ve bir an için bile olsa unutmak için hevesle geldik. Unutmuş gibi de olduk, mutlu olduk. Kardeşlerimin ve diğer illerden gelenlerin mutlu olduğunu görüyorum ve ben de mutlu oluyorum."