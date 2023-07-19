Erzurum'da İş Makinesi Devrildi

Erzurum şehir merkezinde bir binanın temel hafriyatının alınması esnasında iş makinesinin aniden devrilmesi ve ters dönmesi herkesi korkuttu. Operatör kabin içinde yaralanmadan kurtuldu.

Erzurum şehir merkezinde bir binanın temel hafriyatının alınması esnasında iş makinesinin aniden devrilmesi ve ters dönmesi herkesi korkuttu.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Şehit Pilot Cengiz Topel Sokak'ta temel hafriyatı alan bir iş makinesi kaygan zeminden dolayı devrildi. Çevrede kısa bir paniğe sebep olan kazada operatör kabin içinde yaralanmadan kurtuldu. İş makinesi daha sonra şantiye çalışanlarının kendi imkanlarıyla düştüğü temelden çıkarıldı. - ERZURUM