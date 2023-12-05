Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri araca hasar verdi

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde bir apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araca hasar verdi. Araçta kimsenin olmadığı belirtildi.

Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasara neden oldu.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İmam Pınarı Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, sıcak havanın etkisiyle eriyerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

M.F'ye ait aracın ön camı kırıldı, tavan ve kaputunda çökme meydana geldi.

Olay sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.