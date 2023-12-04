Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Erzurum'da bir lisede 9 öğrenci meyve suyundan zehirlendi

Erzurum'da, bir lisede 9 öğrenci içtikleri meyve suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci rahatsızlandı. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerin, içtikleri meyve suyundan dolayı zehirlendiği belirlendi.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.