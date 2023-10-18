Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir haftalık denetimlerde, sürücülere toplamda 1 milyon 791 bin TL ceza kesildi. Denetimlerde, koruyucu tertibat kullanmamaktan, emniyet kemeri ve kask ihlallerine, park yasağından, hız limitlerini aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, kırmızı ışık ihlaline kadar birçok kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da Bir Haftada Sürücülere 1 Milyon 791 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde sürücülere 1 Milyon 791 bin TL ceza kesildi.

9-16 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 112 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 268 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 537 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 5 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 325 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 82 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 85 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 29 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden, 17 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ve 3araç sürücüsüne abart egzoz kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 351 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; bin 538 araca, 1 milyon 79 1 bin166,00 TL idari para cezası kesildi. - ERZURUM