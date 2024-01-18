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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sekmen, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafı inceleyerek tercihlerini belirledi. Sekmen, AA muhabirlerini tebrik ederek, fotoğrafların o anların ruhunu yansıttığını ifade etti ve zor bir senenin geride bırakıldığını dile getirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Sekmen, makamında AA foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", " Gazze : Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafları oylayan Sekmen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" ve "Spor" kategorisinde David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karelerini seçti.

Sekmen, AA muhabirlerini gayretlerinden dolayı tebrik ederek, "Ülkemizin, dünyaya anlatılmasında en önemli kuruluşlarımızdan olan Anadolu Ajansının muhabirlerini tebrik ediyorum. Fotoğraflar, o anların adeta ruhunu yansıtıyor. Tercih yapmakta zorlanıyoruz. Her biri birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

Zor bir senenin geride bırakıldığını dile getiren Sekmen, şunları söyledi:

"Yılın ilk aylarında bir deprem yaşadık. Allah bir daha böyle bir afeti, ne bize ne başka bir millete yaşatmasın. 50 bin vatandaşımızı, deprem şehidi olarak ebediyete uğurladık. Yine aynı yıl Gazze'de büyük bir katliama girişildi. Çoluk çocuk, yaşlı demeden on binlerce insan, suçu günahı olmadan şehit oldu. Zaten çok zor şartlarda yaşadıkları topraklarında, bir de İsrail'in devam eden bombardımanları arasında yaşama mücadelesi veriyorlar. Maalesef bu zulüm hala devam ediyor. Aynı zamanda Mehmetçiğimiz, birçok yerde huzurumuz için mücadelesini sürdürüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah yeni yıl, ülkemiz ve dünyamız için güzellikler getirir."

Kaynak: AA / Güncel

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