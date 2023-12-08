Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin Cenazesi Sürmene'de Defnedildi
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görevli olan Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Küçükali'nin cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi.
Küçükali için ilçenin Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki Çarşıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.
Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.