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Süper Lig devinden Arda Güler'e teklif

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Real Madrid'de oldukça az süre bulan milli futbolcumuz Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Arda için İspanyol devine sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını vermediği milli yıldızımız Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ve Süper Lig kulübünün transfer için devrede olduğu iddia edildi.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor. Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmanın geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN SÖZLÜ TEKLİF

Öte yandan Arda'nın eski takımı olan Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sözlü olarak yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. İspanyol devinin henüz kararını vermediği ve olası kiralık hamlesinde sarı-lacivertlilerin teklifini değerlendirebileceği aktarıldı. Fenerbahçe yönetimi, fırsat çıkması halinde birçok İngiliz kulübünün yanı sıra Almanya'dan Leverkusen ve Dortmund ile İspanya'dan Sevilla'nın da istediği Arda Güler transferi için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig devinden Arda Güler'e teklif
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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