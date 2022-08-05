Erzincan haberleri! Erzincan'da üretilen alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp Avrupa ve Rusya'ya satılıyor

TÜRKİYE'nin yüksek rakımlı illerinden Erzincan'da üretilen yavru alabalıklar, Karadeniz'de büyütülüp, 'Türk somonu' olarak Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya gönderiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Yavru alabalık üretim kapasitesini 238 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sahile uzaklığı 230 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 1200 metre olan Erzincan, tatlı su balıkçılığında gelecek vadediyor. Kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarda kontrollerin yapıldığı tesislerin her geçen yıl sayısı artıyor. Erzincan'da son yapılan başvurular ile tesis sayısı ise 43'e ulaşacak. Projelerin tamamlanması ile 950 ton olan porsiyonluk alabalık üretim kapasitesinin 13 bin 550 tona, 41 milyon olan yavru alabalık üretim kapasitesinin de 238 milyona ulaşması hedefleniyor.

Özel işletmede sorumlu Sinan Ebinç ise "Burası bir yavru üretim merkezi. Biz dışarıdan döllenmiş yumurta alıyoruz. Yaklaşık olarak 3-4 ay bizde kaldıktan sonra Karadeniz'e gönderiyoruz. Orada iyice büyüyen balıklar 'Türk somonu' olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihraç ediliyor. Şu an bu tesiste yaklaşık 10 milyon yavru balık üretimi yapıyoruz ama hedefimiz önümüzdeki yıllarda bunu 15 milyona çıkarmak" dedi.