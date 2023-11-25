Erzincan'da sahiplenilen arazi mahkeme kararıyla belediyeye devredildi

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bir vatandaş tarafından ağaç dikip etrafı çitle çevrilerek sahiplenilen arazi mahkeme kararıyla yeniden belediyeye devredildi.

Çağlayan Beldesinde 2019 yılından bu yana Alihaydar Arslan tarafından kullanılan 314,49 metre karelik arazi, Çağlayan Belediyesi tarafından mahkemelik oldu. Vatandaşın yolu ve yeşil alanı sahiplendiğini ileri süren belediye, konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme heyeti yapılan inceleme ve keşifler sonucu kararını belediyeden yana kullandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Çağlayan Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi 147 ada 2 nolu parselin güney kısmından geçen yolda ve aynı parsele komşu olup Belediye İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen 147 ada 1 nolu parsel alanında, 3091 sayılı kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucunda; İlimiz merkez Çağlayan Belediye Başkanlığının 21.04.2021 tarihli ve 144 sayılı ve 09.04.2021 tarihli ve 128 sayılı yazısında, Çağlayan Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi 147 ada ve 2 nolu parsel sahibi Alihaydar Arslan tarafından 147 ada 2 nolu parselin güney kısmından geçen ve ekili tarım arazilerine de ulaşım için kullanılan yolun 131,62 metre karelik kısmına ağaç dikmek ve etrafını ağaç çitlerle çevirmek suretiyle tecavüz edildiği; ayrıca aynı parsele komşu olan ve Belediye İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen 185,32 metre karelik 147 ada 1 nolu parselin tamamının etrafına ağaç çit çekmek ve kenarındaki yapılı parke taşını sökmek suretiyle de tecavüz edildiği iddiasıyla ile ilgili olarak, mahallinde yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 26.04.2021 tarihli fezlekeli dosyanın incelenmesinde, mütecaviz Alihaydar Arslan'ın ilimiz merkez Çağlayan Beldesi, Cumhuriyet Mahallesinde AFAD kapsamında kendisine bedeli karşılığı verilen 147 ada 2 nolu parselinin güney kısmındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yolun 129,17 metre karelik kısmına ve yine aynı parsele komşu olan Belediye İmar Planında yeşil alan olarak belirlenen 147 ada 1 nolu parselin tamamına ağaç dikmek ve etrafını ağaç çitle çevirmek suretiyle olmak üzere 314,49 metre karelik alana yapmış olduğu tecavüzün menine karar verilmiştir."

Karar üzerine kolluk kuvvetleri nezaretinde sahiplenilen arazideki ağaçlar sökülerek gerekli çalışma yapıldı. Jandarma güçlerine bir süre direnen vatandaş yakınları tarafından sakinleştirildi.

Konuya ilişkin Çağlayan Beldesi, Atatürk Mahalle Muhtarı Ali Özkaya, "2019 yılından itibaren vatandaş beldemize ait olan yeşil alanı zapt etmişti. Mahkeme kararıyla bugün tekrar arazi yolu açıldı. İnşallah bir daha böyle işler yaşanmaz" dedi. - ERZİNCAN