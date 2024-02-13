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Erzincan'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelan sonucunda AFAD tarafından çevre illerden ekipler sevk edildi.

Afad : BÖLGEYE ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelana ilişkin Afad'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup, göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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